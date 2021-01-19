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Номер извещения
ГП036953
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Усиление конструкций башни связи высотой 90м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-44
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Gritsuk@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грицук Надежда Васильевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Усиление конструкций башни связи высотой 90м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 10:00 GMT +319.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036953Дата и время окончания срока приема заявок Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036953Дата и время вскрытия заявок Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036953Подведение итогов не позднее Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Усиление конструкций башни связи высотой 90м
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
41.20.40.900
Документация лота
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