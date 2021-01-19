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    Главная / Торги / Усиление конструкций башни связи высотой 90м

    Усиление конструкций башни связи высотой 90м

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036953Дата и время окончания срока приема заявок Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Усиление конструкций башни связи высотой 90м

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_на_участие.docx

    ТМ_2008_0052_КМ_У.pdf

    Справочник_укрупн_нных_видов_СМР___копия.xlsx

    Расчет_стоимости_ОБРАЗЕЦ.xlsx

    Оформление_ТКП.doc

    Уведомление_о_признании_победителем.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-44

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Gritsuk@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицук Надежда Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Усиление конструкций башни связи высотой 90м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 10:00 GMT +319.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036953Дата и время окончания срока приема заявок Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036953Дата и время вскрытия заявок Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036953Подведение итогов не позднее Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036953Подведение итогов не позднее Усиление конструкций башни связи высотой 90мНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Усиление конструкций башни связи высотой 90м

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.900

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/856445/name/6037409cdb2d36.83452651

    25.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Усиление конструкций башни связи высотой 90м"

    Кол-во:

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