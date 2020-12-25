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    Главная / Торги / Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)

    Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009814708

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    745/21-А

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 13:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Другой документ. Список требований предъявляемых к эквиваленту

    Проект договора

    Документация_19576_Поставка_автомобиля_ГАЗ.doc

    Извещение_19576_Поставка_автомобиля_ГАЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    N345014@mzik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814708Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ 32217 (или эквивалент)

    Начальная цена

    1 949 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Продавца, расположенный в Свердловской области, г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение не более 10-ти рабочих дней с момента поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; Однократная закупка; до 16.03.2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газ 32217"

    Кол-во: 1

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