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    Главная / Торги / Поставка электронно-вычислительного оборудования

    Поставка электронно-вычислительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:5928.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..) 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809594

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электронно-вычислительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Коммерческое_предложение__форма_3__..xls

    Приложение___1_к_Договору.xlsx

    Проект_Договора_поставки.docx.docx

    Техническое_задание.docx.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 06:59 GMT +328.12.2020 06:5928.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..) 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809594Дата и время вскрытия заявок Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..) 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809594Подведение итогов не позднее Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..) 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809594Подведение итогов не позднее Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..) 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронно-вычислительного оборудования (блок питания, диск жесткий..)

    Начальная цена

    499 638,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823488/name/5fec51d221fa13.26805618

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 23.00000

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