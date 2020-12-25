Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране имущества Заказчика на Объекте «Создание станции метеорологических радиолокационных наблюдений для геофизического мониторинга: оснащение доплеровским метеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения для его размещения в районе г. Саратов»