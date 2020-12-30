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    Главная / Торги / «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень».

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036947Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень». СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 16:00 GMT +330.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036947Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень». Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036947Дата и время вскрытия заявок «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень». Сургут

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036947Подведение итогов не позднее «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень». Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036947Подведение итогов не позднее «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень». Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    49.39

    Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Уведомление

    16.12.2020

    Техническое задание

    16.12.2020

    Анкета контрагента

    16.12.2020

    Декларация участника закупки

    16.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» г. Тюмень». "

    Кол-во:

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