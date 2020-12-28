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    Главная / Торги / 397/16.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка автомобильных камер

    397/16.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка автомобильных камер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных камер СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    397/16.12.20/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    397/16.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка автомобильных камер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    16.12.2020 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_ДЗО_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Протокол____Вн_074_01_244__от_20.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных камер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных камер Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 07:0029.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036948Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных камер Салават

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2021 12:0016.02.2021 12:0016.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036948Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных камер Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 12:0016.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036948Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных камер Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных камер

    Начальная цена

    382 114,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    45.3

    Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832450/name/6009686d470a47.49720856

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобильных камер"

    Кол-во:

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