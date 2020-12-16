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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 1.Инв. №346616. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705-226, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9627050090654461, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 62000
Начальная цена
62000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
14100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 2.Инв. №359021. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500A0663569, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 176000
Начальная цена
176000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
17600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
25500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 3.Инв. №359023. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130A0663416, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 153000
Начальная цена
153000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
15300.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
23200.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 4.Инв. №359033. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500A0663577, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 153000
Начальная цена
153000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
15300.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
23200.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 5.Инв. №373053. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130B0701851, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 161000
Начальная цена
161000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
16100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
24000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 6.Инв. №373055. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130B0701421, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 158000
Начальная цена
158000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
15800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
23700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 7.Инв. №373059. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130B0701599, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 87000
Начальная цена
87000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
8700.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
16600.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 8.Инв. №431036. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500C0743310, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 198000
Начальная цена
198000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
19800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
27700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 9.Инв. №431052. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130C0743518, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 100000
Начальная цена
100000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
17900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 10.Инв. №456690. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500F0782395, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 248000
Начальная цена
248000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
24800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
32700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 11.Инв. №469806. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Х96270500G0801447, год выпуска:2015, адрес фактического нахождения т/сЯНАО, Тазовский р-н, п.Новозаполярный. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 328000
Начальная цена
328000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
32800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
40700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 12.Инв. №346610. Марка ТС: Автобус ГАЗ-32213-216, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9632213090654517, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 124000
Начальная цена
124000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 13.Инв. №371987. Марка ТС: Автобус 223650 на базе Мерседес Бенц Спринтер-515CDI, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Z7C223650B0000001, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1575000
Начальная цена
1575000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
157500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
165400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 14.Инв. №430403. Марка ТС: Автобус Луидор-223650, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Z7C223650C0002197, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1002000
Начальная цена
1002000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
100200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
108100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 15.Инв. №456683. Марка ТС: Автобус ГАЗ-32212, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9632212OF0781586, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 386000
Начальная цена
386000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
38600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
46500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 16.Инв. №456689. Марка ТС: Автобус ГАЗ-32212, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9632212OF0781418, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сСаратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 167000
Начальная цена
167000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
16700.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
24600.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036952
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 17.Инв. №469805. Марка ТС: Автобус ГАЗ-22171, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Х96221710G0801448, год выпуска:2015, адрес фактического нахождения т/сг.Кемерово. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 453000
Начальная цена
453000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
45300.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 18:00
Дата и время проведения
26.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
53200.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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