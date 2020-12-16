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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036952Дата и время окончания срока приема заявок № Лота 3.Инв. №359023. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130A0663416, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 153000 МоскваПечать
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    Лот 14
    Лот 15
    Лот 16
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 1.Инв. №346616. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705-226, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9627050090654461, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 62000

    Начальная цена

    62000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    6200.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    14100.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 2.Инв. №359021. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500A0663569, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 176000

    Начальная цена

    176000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    17600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    25500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 3.Инв. №359023. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130A0663416, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 153000

    Начальная цена

    153000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    15300.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    23200.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 4.Инв. №359033. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500A0663577, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 153000

    Начальная цена

    153000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    15300.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    23200.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 5.Инв. №373053. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130B0701851, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 161000

    Начальная цена

    161000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    16100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    24000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 6.Инв. №373055. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130B0701421, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 158000

    Начальная цена

    158000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    15800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    23700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 7.Инв. №373059. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213 Специализированное пассажирское ТС, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130B0701599, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 87000

    Начальная цена

    87000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    8700.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    16600.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 8.Инв. №431036. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500C0743310, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 198000

    Начальная цена

    198000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    19800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    27700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 9.Инв. №431052. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ 32213, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96322130C0743518, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 100000

    Начальная цена

    100000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    10000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    17900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 10.Инв. №456690. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X96270500F0782395, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 248000

    Начальная цена

    248000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    24800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    32700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 11.Инв. №469806. Марка ТС: Автомобиль ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Х96270500G0801447, год выпуска:2015, адрес фактического нахождения т/сЯНАО, Тазовский р-н, п.Новозаполярный. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 328000

    Начальная цена

    328000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    32800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    40700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 12.Инв. №346610. Марка ТС: Автобус ГАЗ-32213-216, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9632213090654517, год выпуска:2009, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 124000

    Начальная цена

    124000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    12400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    20300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 13.Инв. №371987. Марка ТС: Автобус 223650 на базе Мерседес Бенц Спринтер-515CDI, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Z7C223650B0000001, год выпуска:2011, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1575000

    Начальная цена

    1575000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    157500.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    165400.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 14.Инв. №430403. Марка ТС: Автобус Луидор-223650, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Z7C223650C0002197, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1002000

    Начальная цена

    1002000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    100200.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    108100.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 15.Инв. №456683. Марка ТС: Автобус ГАЗ-32212, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9632212OF0781586, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Чеховский р-н, п.Новый Быт. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 386000

    Начальная цена

    386000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    38600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    46500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 16.Инв. №456689. Марка ТС: Автобус ГАЗ-32212, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X9632212OF0781418, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сСаратовская обл.,г.Саратов, ул.Елшанская, 17. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 167000

    Начальная цена

    167000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    16700.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    24600.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 17 единиц транспортных средств с пробегом ГАЗ-2705, ГАЗ-2705-226, ГАЗ 32213, автобусов ГАЗ, Луидор, автобуса 223650 на базе Мерседес-Бенц Спринтер-515CDI, находящихся в Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Московской областях, Краснодарском крае, ЯНАО (всего 17 лотов). Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036952

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 17.Инв. №469805. Марка ТС: Автобус ГАЗ-22171, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: Х96221710G0801448, год выпуска:2015, адрес фактического нахождения т/сг.Кемерово. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 453000

    Начальная цена

    453000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    45300.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:58 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_17_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    53200.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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