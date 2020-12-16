Услуга по вагонообработке подвижного состава с грузом на ст. Усть-Пера Забайкальской ж/д (код станции 953504) и грузоперевозка по маршруту: ст. Усть-Пера Забайкальской ж/д или площадка ответственного хранения – АО «НИПИгазпереработка» РФ, Амурская область, Свободненский район, «АГХК»