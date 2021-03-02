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    Главная / Торги / Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2021 18:3002.03.2021 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.zip

    02_Техническая_часть_увеличение_объема_от_24.12.20г.zip

    03_Коммерческая_часть__увеличение_объема_от_24.12.20г.zip

    исх.__2069_08_от_16.12.2020г._Приглашение_к_участию.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14204

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    yuliya.sedelnikova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седельникова Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.03.2021 18:30 GMT +302.03.2021 18:3002.03.2021 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    02.03.2021 18:3002.03.2021 18:3002.03.2021 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036946Дата и время вскрытия заявок Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2021 15:0013.08.2021 15:0013.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036946Подведение итогов не позднее Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.08.202113.08.2021 15:0013.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036946Подведение итогов не позднее Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем бесперебойного питания для объекта строительства УППГ-3 Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система бесперебойного питания 845-UP808-V17.1 со щитом распределительным 845-DB808-V17.1."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Система бесперебойного питания 845-UP808-V17.2 со щитом распределительным 845-DB808-V17.2."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Система бесперебойного питания 845-UP808-V1."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Система бесперебойного питания 845-UP808-V2."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Система бесперебойного питания, 5кВА, 60 минут 645-UP603-V1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Система бесперебойного питания, 15кВА, 60 минут 645-UP603-V2"

    Кол-во: 1

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