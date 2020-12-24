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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды

    Поставка питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой водыКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30/2020

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 13:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    30_2020_прил._1_к_приказу_Извещение.doc

    30_2020_прил._2_к_ПР_Документация.docx

    раздел_4_к_Документации_Техническое_задание.docx

    раздел_5_к_Документации_Проект_договора_вода.doc

    ПРОТОКОЛ_ИТОГОВЫЙ_3_частей_ЗП_для_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-26-45

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zhilenkova@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жиленкова Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809475Подведение итогов не позднее Поставка питьевой водыКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды

    Начальная цена

    735 342,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.110

    Воды минеральные природные питьевые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.3

    Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    30_2020_прил._1_к_приказу_Извещение.doc

    16.12.2020

    30_2020_прил._2_к_ПР_Документация.docx

    16.12.2020

    раздел_4_к_Документации_Техническое_задание.docx

    16.12.2020

    раздел_5_к_Документации_Проект_договора_вода.doc

    16.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823257/name/5fec33630b4800.75221218

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями"

    Кол-во:

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