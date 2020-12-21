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    Главная / Торги / Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24

    Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036987Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__Поставки.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Документация_о_запросе_предложений_Лот.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 495 580-99-58

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    mkochian@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочьян Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 17:00 GMT +321.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036987Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 17:0021.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036987Дата и время вскрытия заявок Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 23:5925.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036987Подведение итогов не позднее Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036987Подведение итогов не позднее Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошины MICHEILIN X WORKS 325/95/R24"

    Кол-во: 150

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