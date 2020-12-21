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Номер извещения
ГП036987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
mkochian@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочьян Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 17:00 GMT +321.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036987Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 17:0021.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036987Дата и время вскрытия заявок Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 23:5925.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036987Подведение итогов не позднее Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка шины MICHEILIN X WORKS 325/95R24
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
22.11.13.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
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