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    Главная / Торги / Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036941Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»Верещагинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    248/20-ЗКТЭ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Условия_сроки_и_порядок_проведения_закупки.doc

    Извещение___2.docx

    Изменения.pdf

    Протокол_подведения_итогов_248_20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Почтовый адрес

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Контактный телефон

    342543-19-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PorohovaES@rpm-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Порохова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Верещагинский район

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036941Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»Верещагинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036941Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»Верещагинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036941Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»Верещагинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

    Начальная цена

    341 726,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17

    Классификатор ОКПД2

    80

    Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820848/name/5fe9c46abeb166.45478435

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по осуществлению технического обслуживания пожарной сигнализации, установок пожаротушения и систем управления эвакуации людей при пожаре на объектах АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»"

    Кол-во:

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