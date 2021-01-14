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Номер извещения
32009809322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.) (223.АЭФ (МСП).313; Id37032)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 13:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.01.202126.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809322Подведение итогов не позднее Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)
Начальная цена
16 238 734,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
324 774,69 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.46. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
26.20.17.110
26.20.2
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 32.00000
Кол-во: 32.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 6.00000
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