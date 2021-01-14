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    Главная / Торги / Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.) (223.АЭФ (МСП).313; Id37032)

    Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.) (223.АЭФ (МСП).313; Id37032)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809322Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    37032

    Наименование закупки

    Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.) (223.АЭФ (МСП).313; Id37032)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 13:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_5_2ч_223_АЭФ_МСП_313_ИД_37032.docx

    958785_223_АЭФ_Документация_часть_1.rtf

    958784__223_АЭФ_Документация_часть_2.rtf

    958787_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    ИД_37032_2020_12_21_Изменения__Эконом.фак.__ТЗ.docx

    ИД_37032_Измененное_ТЗ_панели_v2_в_редакции_от_21.12.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809322Подведение итогов не позднее Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования видеопрезентаций для модернизации лекционных аудиторий 3-го гуманитарного корпуса для экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (143 шт.)(Id37032)

    Начальная цена

    16 238 734,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    324 774,69 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.46. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.2

    Производство периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836121/name/60112664ed1bb3.23761658

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 3"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 4"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 5"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 7"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 8"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 9"

    "Производство периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочих устройств автоматической обработки данных"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 11"

    "Производство прочих устройств автоматической обработки данных"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Производство прочих устройств автоматической обработки данных"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 13"

    "Производство фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 14"

    "Производство фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 15"

    "Производство фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 16"

    "Производство фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 17"

    "Производство фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 18"

    "Производство линз, оптических микроскопов, биноклей и телескопов"

    Кол-во: 6.00000

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