Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036945 Уникальный номер закупки Номер закупки 002 Наименование закупки Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК Юридический адрес 629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20. Почтовый адрес 629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20. Контактный телефон +7 495 982-51-33 доб. 21081 Факс +7 495 982-51-33 Адрес электронной почты Anton.Abakumov@olng.ru Ф.И.О. контактного лица Абакумов Антон Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru