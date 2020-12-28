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    Главная / Торги / Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год

    Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036945Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    002

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    04_Договор_поставки_с_приложениями.rar

    05_Форма_ТКП_для_ООО_Обский_СПГ.XLSX

    00_Извещение_о_проведении_ЗП.docx

    01_Инфомационная_карта.docx

    02_Форма_письма_подтверждения_об_участии_в_ЗП.docx

    03_Техническое_задание.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Почтовый адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Контактный телефон

    +7 495 982-51-33 доб. 21081

    Факс

    +7 495 982-51-33

    Адрес электронной почты

    Anton.Abakumov@olng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абакумов Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036945Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в годМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036945Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в годМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2021 15:0025.02.2021 15:0025.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036945Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в годМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 15:0025.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036945Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка блок-контейнеров в рамках реализации проекта: «Комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта производительностью 5,0 млн. тонн в год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБСКИЙ ГХК
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.110

    Контейнеры общего назначения (универсальные)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок-контейнер №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок-контейнер №2"

    Кол-во: 1

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