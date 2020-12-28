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    Главная / Торги / логистические услуги по доставке оборудования с Латвии, г. Даугавпилс, Spalu Lela 6 в с. Тербуны, Липецкая область

    логистические услуги по доставке оборудования с Латвии, г. Даугавпилс, Spalu Lela 6 в с. Тербуны, Липецкая область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036937Дата и время окончания срока приема заявок доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    логистические услуги по доставке оборудования с Латвии, г. Даугавпилс, Spalu Lela 6 в с. Тербуны, Липецкая область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Юридический адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Почтовый адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Контактный телефон

    +7 905 044-89-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agerasimov@oil48.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тербунский район

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036937Дата и время окончания срока приема заявок доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036937Дата и время вскрытия заявок доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036937Подведение итогов не позднее доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036937Подведение итогов не позднее доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Адрес местонахождения

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "траспортировка оборудования с Латвии в РФ , Липецкая область, с. Тербнуы "

    Кол-во:

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