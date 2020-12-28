www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036937
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
логистические услуги по доставке оборудования с Латвии, г. Даугавпилс, Spalu Lela 6 в с. Тербуны, Липецкая область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Почтовый адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Контактный телефон
+7 905 044-89-35
Факс
--
Адрес электронной почты
agerasimov@oil48.com
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тербунский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036937Дата и время окончания срока приема заявок доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036937Дата и время вскрытия заявок доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036937Подведение итогов не позднее доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!! Тербунский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка оборудования с Латвии ( 3 еврофуры 80 куб. м. , высота не менее 2,7 м.,) в Липецкую область, с. Тербуны ПОГРУЗКА ВЕРХНЯЯ!!!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Адрес местонахождения
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.