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    Главная / Торги / Консультант_Плюс_2021 Final

    Консультант_Плюс_2021 Final

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 13:3022.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036935Дата и время окончания срока приема заявок ТЗБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036935

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Консультант_Плюс_2021 Final

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Запрос_предложений_Консультант_Плюс_2021_Final.doc

    ГП036935_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-26

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.pyshkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 13:30 GMT +322.12.2020 13:3022.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036935Дата и время окончания срока приема заявок ТЗБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 13:3022.12.2020 13:3022.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036935Дата и время вскрытия заявок ТЗБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036935Подведение итогов не позднее ТЗБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/883651/name/6061a89544abc2.09425296

    29.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплект"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    432 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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