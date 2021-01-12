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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809237Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809237

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 13:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    31_2020_раздел_4_Документации_ТЗ.xlsx

    31_2020_раздел_5__Документации_ПД.docx

    31_2020_прил._1_к_ПР_Извещение.doc

    31_2020_прил._2_к_ПР_Документация.docx

    ПРОТОКОЛ_ИТОГОВЫЙ_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-27-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Rozovek@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розовек Людмила Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 17:0018.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809237Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    3 138 973,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    17.23.11.110

    Бумага копировальная

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Проект договора

    23.12.2020

    Техническое задание

    23.12.2020

    Извещение

    23.12.2020

    Документация

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829679/name/600592a215f5a5.91175633

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Копировальная бумага"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 2"

    "Журнал исходящей/входящей документации"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 3"

    "Книга учета, клетка"

    Кол-во: 350.00000

    "Позиция 4"

    "Блок для записей непроклееный; Блок с клеевым краем "

    Кол-во: 1940.00000

    "Позиция 5"

    "Блокнот А5, клетка, пружина"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 6"

    "Папка-регистратор; Папка для бумаг картонная на завязках; Папка-скоросшиватель картонный; Папка архивная с завязками; Папка-планшет"

    Кол-во: 6390.00000

    "Позиция 7"

    "Тетрадь А5"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 8"

    "Штемпельная краска"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 9"

    "Корректирующий набор"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 10"

    "Салфетки для экранов "

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 11"

    "Папка-портфель "

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 12"

    "Клей-карандаш; Клей ПВА "

    Кол-во: 2600.00000

    "Позиция 13"

    "Ластик"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 14"

    "Резинки банковские"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 15"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 560.00000

    "Позиция 16"

    "Закладки-стрелки; Поддон для бумаг; Стойка-угол для бумаг; Точилка; Губочница гелевая; Папки; Шило; Разделитель"

    Кол-во: 5742.00000

    "Позиция 17"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 192.00000

    "Позиция 18"

    "Ножницы, 21 см"

    Кол-во: 360.00000

    "Позиция 19"

    "Подставка-органайзер; Подставка-стакан для ручек"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 20"

    "Дырокол на 40 листов"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 21"

    "Антистеплер; Степлер; Скобы для степлера; Набор зажимов; Скрепки цветные; Скрепки гофрированные"

    Кол-во: 6232.00000

    "Позиция 22"

    "Линейка пластиковая, 30см"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 23"

    "Лупа канцелярская"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 24"

    "Ручки шариковые"

    Кол-во: 7536.00000

    "Позиция 25"

    "Ручки гелевые; маркеры"

    Кол-во: 1446.00000

    "Позиция 26"

    "Стержни"

    Кол-во: 5576.00000

    "Позиция 27"

    "Карандаш чернографитный"

    Кол-во: 720.00000

    "Позиция 28"

    "Термолента кассовая "

    Кол-во: 4700.00000

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