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Номер извещения
32009809237
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 13:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Контактный телефон
+7 861 279-27-51
Факс
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Адрес электронной почты
Rozovek@krk-rg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розовек Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
3 138 973,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
17.23.11.110
47.62
Документация лота
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 350.00000
Кол-во: 1940.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 6390.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 80.00000
Кол-во: 900.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 2600.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 560.00000
Кол-во: 5742.00000
Кол-во: 192.00000
Кол-во: 360.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 24.00000
Кол-во: 6232.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 7536.00000
Кол-во: 1446.00000
Кол-во: 5576.00000
Кол-во: 720.00000
Кол-во: 4700.00000
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