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    Главная / Торги / Поставка устройств освещения и световой сигнализации

    Поставка устройств освещения и световой сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809260Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств освещения и световой сигнализации г. Москва, ул. Киевская д.19Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809260

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка устройств освещения и световой сигнализации

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 13:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора.doc

    Извещение.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yurin.vv@rosorkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрин Виталий Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская д.19

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройств освещения и световой сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809260Подведение итогов не позднее Поставка устройств освещения и световой сигнализации г. Москва, ул. Киевская д.19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств освещения и световой сигнализации

    Начальная цена

    11 864,45

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    29.31.23.119

    Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.31

    Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1128.00000

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