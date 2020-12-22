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    Главная / Торги / Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды)

    Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036963Дата и время окончания срока приема заявок Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036963

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_по_слесарному_инструменту_ГП036963_second_parts_protocol.rtf

    Конкурсная_документация_Слесарный_инструмент__2548725_v1_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036963Дата и время окончания срока приема заявок Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036963Подведение итогов не позднее Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036963Подведение итогов не позднее Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Слесарный инструмент (напильники, гаечные ключи,молотки, бокорезы, кувалды) - годовая потребность Срок фиксации цены: 365 календарных дней

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ: за счет Поставщика и включена в цену Место поставки: РФ, РБ, г. Октябрьский, г. УфаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 60 календарных дней Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.110

    Напильники слесарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839001/name/60178052e47818.96548780

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер- держатель BIM коронок 14-30мм 1/2 -20UNF"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Бита Ph 2x50 магнитная"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 3"

    "Бита Ph 2x90 магнитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Бита крестовая магнитная 150мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Бокорезы 160 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Бокорезы 160 мм диэл. 1000 В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Бокорезы 180 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Бокорезы 180 мм диэл. 1000 В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Бокорезы 200 мм диэл. 1000 В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Бокорезы 200 мм диэл. 1000 В, шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Болторез (Арматурорез) HHG-22, 16т. диаметр арматуры 4-22мм.,гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Болторез 450мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Болторез 600мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Бур центрирующий 6х80 мм для коронок биметаллических шестигранный хвостовик"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Гвоздодер большой 600мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Головка 41 мм ударная стандартная 1’"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Головка для гайковета S24 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Головка торцевая ударная 1" 60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Головка удараня 36мм к ИП-3128"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Головка ударная 1‘’ 19мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Головка ударная 1‘’ 24мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Головка ударная 1‘’ 27мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Головка ударная 1” S22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Головка ударная 1” S32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Головка ударная 10мм 1/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Головка ударная 16мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Головка ударная 17мм 1/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Головка ударная 19мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Головка ударная 19мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Головка ударная 20мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Головка ударная 22мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Головка ударная 22мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Головка ударная 24мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Головка ударная 27мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Головка ударная 27мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Головка ударная 3/4" 46мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Головка ударная 30мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Головка ударная 30мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Головка ударная 32мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Головка ударная 32мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Головка ударная 36мм 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Головка ударная 36мм 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Головка ударная 42мм 1""

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Головка ударная 46мм 1""

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Головка ударная 65мм 1""

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Головка ударная 65мм к ИП-3128"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Головка ударная шестигранная 1/2 KING TONY 17мм глубокая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Головка ударная шестигранная 1/2 KING TONY 19мм глубокая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Державка для кольцевых биметаллических пил 30-120мм (шестигарнных хвостовик"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Державка для кольцевых пил до 30мм, шт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 51"

    "Диск для циркулярной пилы SC-C MU 165х20 z40 А (арт.02014797), шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Диск циркулярной пилы SCB M Xcut 165"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Диск циркулярной пилы SCB M Xcut 165, шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Заклепочник ручной профессиональный 250мм 2,4-4,8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Заклепочник усиленный GROSS"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Зубило слесарное 200мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Инструмент обжимной для контактов 5bites LY-T568R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Карандаш разметочный твердосплавный 145 мм СИБРТЕХ (18910)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Кернер 2,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "клеймо ударное буквенное №6 Кирилица"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "клеймо ударное цифровое №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Клепальник KRAFTOOL "Pro-Kraft" (31177)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Клепальник двуручный силовой KRAFTOOL "Max-Kraft-48" (31161)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Клещи для удаления изоляции провода QUICK WIREFOX 6 Phoenix Contact (1204384), шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Клещи переставные KNIPEX "COBRA" ES 8751250 (250мм), шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Клещи переставные KNIPEX "КОБРАМАТИК" 8711250 (250мм), шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Клещи для обжима RJ-45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Клещи изолирующие КИ-1000 Электро трейд ET-SHO134"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Ключ гаечный двусторонний комбинированный №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Ключ гаечный двусторонний рожковый №18х19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Ключ гаечный двухсторонний 10х12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Ключ гаечный двухсторонний 24х27 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Ключ гаечный двухсторонний 36х41 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 17 с трещеткой шарнирный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 22 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 24 (омедненный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 27"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 27 (омедненный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 30 (омедненный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 32 (омедненный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 36 (омедненный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 41 (омедненый)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированные 8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 10х12 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 15 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 17 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 17 с трещеткой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 19 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 19 с трещеткой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 22 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 27 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 30 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 32 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 36 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 41 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 46 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 24х27"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 24х27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 24х30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 27х30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 30х32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 36х41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Ключ гаечный двухсторонний накидной 36х41 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 10х12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 12х14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 13х14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 13х17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 14х17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 17х19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 19х22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 19х22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 22х24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 22х24 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 24х27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 24х27 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 27х30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 27х30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 30х32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 30х32 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 32х36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 32х36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 36х41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 36х41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 41х46"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 41х46 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 6х8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Ключ гаечный двухсторонний рожковый 8х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Ключ гаечный комбинированный 13мм омедненный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Ключ гаечный комбинированный 41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Ключ гаечный комбинированный 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Ключ гаечный комбинированный омедненный 16мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Ключ гаечный односторонний №32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Ключ гаечный односторонний накидной 22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Ключ гаечный односторонний накидной 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Ключ гаечный односторонний накидной 27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Ключ гаечный односторонний накидной 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Ключ гаечный односторонний накидной 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 27 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 32 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 36 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 41 (омедненный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 46"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Ключ гаечный односторонний накидной ударный 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Ключ гаечный односторонный накидной ударный 27"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Ключ гаечный односторонный накидной ударный 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Ключ гаечный разводной КР-19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Ключ гаечный разводной КР-30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Ключ гаечный разводной КР-36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Ключ гаечный разводной КР-36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Ключ гаечный разводной КР-46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Ключ гаечный разводной КР-46"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Ключ гаечный рожковый 12х13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Ключ гаечный рожковый 14х17"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Ключ гаечный рожковый 17х19 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Ключ гаечный рожковый 19*22 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Ключ гаечный рожковый 22х24 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Ключ гаечный рожковый 24*27 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Ключ гаечный рожковый 27х30 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Ключ гаечный рожковый 30х32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Ключ гаечный рожковый 32х36 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Ключ гаечный рожковый 36х41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Ключ гаечный рожковый 41х46 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Ключ гаечный рожковый 50х55 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Ключ динамометрический 1/2 40-200 Нм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Ключ динамометрический 1/2 70-350 Нм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Ключ имбусовый шестигранный 12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Ключ имбусовый шестигранный 14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Ключ имбусовый шестигранный 17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Ключ имбусовый шестигранный 2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 201"

    "Ключ имбусовый шестигранный 3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Ключ имбусовый шестигранный 4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 203"

    "Ключ имбусовый шестигранный 5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 204"

    "Ключ имбусовый шестигранный 6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 205"

    "Ключ комбинированный 17мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Ключ комбинированный 19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Ключ комбинированный 22 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Ключ конбинированный трещеточный 24х24 с переключателем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Ключ конбинированный трещеточный 27х27 с переключателем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 210"

    "Ключ комбинированный 30мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Ключ комбинированный 32мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Ключ комбинированный 36мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Ключ КТР-0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "Ключ накидной ударный 17 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Ключ накидной ударный 19 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Ключ накидной ударный 22 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Ключ накидной ударный 24мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Ключ накидной ударный 30 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Ключ накидной ударный 36мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 220"

    "Ключ раводной 250мм (10")"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Ключ ступичный 102"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Ключ ступичный 104"

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Ключ ступичный 55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Ключ трещеточный 1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Ключ трещеточный 1/4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Ключ трещеточный комбинированный 22х22 с шарниром, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Ключ трещеточный комбинированный 24х24 с шарниром"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Ключ трещеточный комбинированный 27х27 с шарниром"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Ключ трубный одношарнирный КОТ 48-89"

    Кол-во: 5

    "Позиция 230"

    "Ключ трубный 10х12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Ключ трубный 2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Ключ трубный 24""

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Ключ трубный 36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 234"

    "Ключ трубный 5""

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Ключ трубный 73/89"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Ключ трубный RIDGID 18"

    Кол-во: 20

    "Позиция 237"

    "Ключ трубный рычажный №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "Ключ трубный рычажный №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Ключ шестигранный 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Ключ шестигранный 2,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 241"

    "Ключ шестигранный 8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 242"

    "Коронка биметаллическая 20 мм, шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 243"

    "Коронка биметаллическая 22 мм, шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 244"

    "Коронка биметаллическая 25 мм, шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 245"

    "Коронка биметаллическая 32 мм 1/4", шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 246"

    "Коронка биметаллическая 64 мм 1/2", шт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 247"

    "Коронка биметаллическая 95 мм 3/4", шт HSS-Co"

    Кол-во: 60

    "Позиция 248"

    "Коронка биметаллическая ф44мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 249"

    "коронка биметаллическая ф95"

    Кол-во: 15

    "Позиция 250"

    "Круглогубцы 120мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Круглогубцы 160мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Кованая кувалда в сборе 3кг Gigant G-С1003/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Кувалда 4000г Россия Павлово 10957"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Кувалда 6000г Россия Павлово 10963"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Кувалда MATRIX optimal 2000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10956"

    Кол-во: 10

    "Позиция 256"

    "Кувалда Кузница Прогресс 7 деревянная рукоятка 4627176030097"

    Кол-во: 3

    "Позиция 257"

    "Кувалда 3кг. Фиберглассовая обрезиненная ручка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "Кувалда 5кг с ручкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "Кувалда кованая с фиберглассовой ручкой 1,5 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Кувалда омедненная 2кг с ручкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Кувалда омедненная 3кг с ручкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Кувалда омедненная 4кг с ручкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Кусачки боковые 160 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 264"

    "Лом 1300мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Молоток слесарный 400гр, фиберглассовая рукоять"

    Кол-во: 20

    "Позиция 266"

    "Молоток слесарный 600гр, фиберглассовая рукоять"

    Кол-во: 20

    "Позиция 267"

    "Молоток-гвоздодер цельнометаллический MATRIX 570 (10463)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 268"

    "Молоток 0,4кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "Молоток 0,5 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Молоток 0,8 кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 271"

    "Молоток 1кг."

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Молоток омедненный 0,5кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 273"

    "Молоток-кувалда 3кг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Монтажка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Монтажка (кривая лдопатка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "Мультиметр DT-838"

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Мультиметр MS8211D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 278"

    "Мультиметр MY-62"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Набор бит РН 2х150мм, S2 Gross (11203), шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Набор головок 1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "Набор головок 1/4 (10шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 282"

    "Набор головок 3/4 (19-50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "Набор головок №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "Набор инструмента кейс (82 предмета)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 285"

    "Набор кернов и зубил"

    Кол-во: 10

    "Позиция 286"

    "Набор ключей имбусовых (1,5-10)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Набор ключей комбинированных 6-32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 288"

    "Набор ключей рожковых омедненных в сумке 6-32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Набор ключей шестигранных 2-12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Набор ключей шестигранных звездочка Т10-Т50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 291"

    "Набор метчиков и плашек 24шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 292"

    "Набор надфилей"

    Кол-во: 30

    "Позиция 293"

    "Набор надфилей алмазных"

    Кол-во: 20

    "Позиция 294"

    "Набор напильников"

    Кол-во: 10

    "Позиция 295"

    "Набор отверток в кейсе 11шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Набор отверток диэлектрических из 8шт. 1000В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 297"

    "Набор отверток из 16шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "Набор отверток из 6шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "Набор сверел по металлу 1-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "Надфиль алмазный плоский"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "Напильник квадратный 150 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 302"

    "Напильник квадратный 150 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 303"

    "Напильник квадратный 200 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 304"

    "Напильник квадратный 250 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 305"

    "Напильник квадратный 300 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 306"

    "Напильник круглый 150 №1, шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 307"

    "Напильник круглый 250 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 308"

    "Напильник круглый 250 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 309"

    "Напильник круглый 300 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 310"

    "Напильник плоский 150 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 311"

    "Напильник плоский 150 мм №2, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 312"

    "Напильник плоский 150 №3, шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 313"

    "Напильник плоский 200 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 314"

    "Напильник плоский 250 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 315"

    "Напильник плоский 250 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 316"

    "Напильник плоский 300 №3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 317"

    "Напильник плоский 300 мм №2 средняя насечка, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "Напильник плоский 300№1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 319"

    "Напильник плоский 400 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 320"

    "Напильник плоский 400 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 321"

    "Напильник полукруглый 200 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 322"

    "Напильник полукруглый 250 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 323"

    "Напильник полукруглый 300 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 324"

    "Напильник полукруглый 400 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 325"

    "Напильник трехгранный 150 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 326"

    "Напильник трехгранный 150 №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 327"

    "Напильник трехгранный 150 №3 ГОСТ 1465-80, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Напильник трехгранный 200 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 329"

    "Напильник трехгранный 250 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 330"

    "Напильник трехгранный 250 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 331"

    "Напильник трехгранный 300 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 332"

    "Напильник трехгранный 300 №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 333"

    "Напильник трехгранный 400 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 334"

    "Насадка магнитная S10 удлин. 65мм"

    Кол-во: 350

    "Позиция 335"

    "Насадка магнитная S14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 336"

    "Насадка магнитная S14 удл. 65мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 337"

    "Насадка магнитная S6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 338"

    "Насадка магнитная шестигранная 10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 339"

    "Насадка магнитная шестигранная 13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 340"

    "Насадка магнитная шестигранная 8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 341"

    "Насадка торцевая магнитная 10 мм, шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 342"

    "Насадка торцевая магнитная 8 мм, шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 343"

    "Нож 0-10-425 Stanley 25 мм DYNAGRIP (15281257)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 344"

    "Нож строительный усиленный 18 мм Biber (15738490)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 345"

    "Нож STAYER “PROFI” с выдвижным сегмент.лезвием 25мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 346"

    "Нож ZEC-U 5025"

    Кол-во: 30

    "Позиция 347"

    "Нож пистолетный упрочненый 18 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 348"

    "Ножницы по металлу 250 мм для фигурного выреза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 349"

    "Ножницы по металлу рычажные прямые W1110A"

    Кол-во: 40

    "Позиция 350"

    "Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 2328-S (260 мм), шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 351"

    "Ножницы по металлу KRAFTOOL PROFI 260 мм (2325-L), шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 352"

    "Ножницы по металлу KRAFTOOL UNI-KRAFT 180 мм (2326-L), шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 353"

    "Ножницы хозяйственные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "Ножовка по дереву L-400 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 355"

    "Ножовка по металлу 300 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 356"

    "Отвертка - SZF 0-0,4X2,5 Phoenix contact (1204504)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 357"

    "Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 Phoenix contact (1204517"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Отвертка диэлектрическая крестообразная №1 100мм 1000В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 359"

    "Отвертка диэлектрическая крестообразная №2 100 мм 1000 В, шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 360"

    "Отвертка диэлектрическая плоская №3 75мм 1000В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 361"

    "Отвертка диэлектрическая плоская №4 100мм 1000В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 362"

    "Отвертка диэлектрическая плоская №6 150мм 1000В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 363"

    "Отвертка индикаторная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 364"

    "Отвертка крестовая (Ph) диэлектрическая 1000В 0х60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 365"

    "Отвертка крестовая (Ph) диэлектрическая 1000В 1х80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 366"

    "Отвертка крестовая (Ph) диэлектрическая 1000В 2х100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 367"

    "Отвертка крестовая (Ph) диэлектрическая 1000В 3х150"

    Кол-во: 40

    "Позиция 368"

    "Отвертка шлицевая диэлектрическая 1000В 0,4х75"

    Кол-во: 40

    "Позиция 369"

    "Отвертка шлицевая диэлектрическая 1000В 2х75"

    Кол-во: 40

    "Позиция 370"

    "Отвертка шлицевая диэлектрическая 1000В 3х100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 371"

    "Отвертка шлицевая диэлектрическая 1000В 4х100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 372"

    "Патрон сверлильный быстрозажим. ПС-13-1/2", шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 373"

    "Патрон сверлильный ПС-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 374"

    "Патрон сверлильный ПС-13 В16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 375"

    "Паяльник (топоряк) ЭПСН 200/220В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 376"

    "Паяльник 100/220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 377"

    "Паяльник ЗУБР 55402-60 Z01, 60В конус (набор)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Паяльник ЭСПН-65/220В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 379"

    "Пила биметаллическая кольцевая 114 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 380"

    "Пила биметаллическая кольцевая 20 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 381"

    "Пила биметаллическая кольцевая 25 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 382"

    "Пила биметаллическая кольцевая 38 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 383"

    "Пила биметаллическая кольцевая 44 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 384"

    "Пила биметаллическая кольцевая 57 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 385"

    "Пила биметаллическая кольцевая 60 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 386"

    "Пила биметаллическая кольцевая 89 мм, шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 387"

    "Пила кольцевая Ф22 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 388"

    "Пила кольцевая Ф32 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 389"

    "Пилки для лобзика по металлу (67 мм; 5 шт.) HSS T118 A Bosch 2.608.631.013"

    Кол-во: 120

    "Позиция 390"

    "Пистолет для герметика STAYER "PROFESSIONAL" 310 мл 0671"

    Кол-во: 12

    "Позиция 391"

    "Пистолет для монтажной пены Зубр СТАНДАРТ 06874"

    Кол-во: 12

    "Позиция 392"

    "Пистолет для герметика (полукорпусной) усиленный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 393"

    "Пистолет для монтажной пены усиленный"

    Кол-во: 90

    "Позиция 394"

    "Плоскогубцы 160мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 395"

    "Плоскогубцы 160мм диэлектр. 1000В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 396"

    "Плоскогубцы 180мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 397"

    "Плоскогубцы комбинир.с изол.руч 200мм до 1000Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 398"

    "Полотно для лобзика, MD 155 2 BiM (2154882), шт"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 399"

    "Полотно ножовочное 300мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 400"

    "Пресс-клещи Knipex 180 мм (KN-975304), шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 401"

    "Ручка для кувалды"

    Кол-во: 50

    "Позиция 402"

    "Ручка для молотка 400 мм, шт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 403"

    "Ручка для напильника 300 мм пластмасс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 404"

    "Ручка к напильнику деревянная с кольцом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 405"

    "Рукоятка шлифованная (400 мм; бук) для кувалды СИБРТЕХ 11000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 406"

    "Рукоятка шлифованная (500 мм; бук) для кувалды СИБРТЕХ 11002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 407"

    "Рукоятка шлифованная (700 мм; бук) для кувалды СИБРТЕХ 11006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 408"

    "Скобозабиватель ручной STANLEY 6-TR45, шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 409"

    "Станция паяльная ELEMENT 902D, шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 410"

    "Тиски слесарные STANLEY 0-83-179"

    Кол-во: 6

    "Позиция 411"

    "Топор 1,2кг с топорищем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 412"

    "Топор с фибергласовой рукояткой 900гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 413"

    "Удлинитель головок ударный 1" 175 цельный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 414"

    "Удлинитель головок ударный 1" 250 цельный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 415"

    "Удлинитель головок ударный 1" 330 цельний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 416"

    "Удлинитель головок ударный 1" 400 цельный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 417"

    "Удлинитель головок ударный 1/2" 125 цельный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 418"

    "Удлинитель головок ударный 1/2" 250 цельный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 419"

    "Удлинитель головок ударный 3/4" 250 цельный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 420"

    "Указатель напряжения ПИН-90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 421"

    "Фреза для нормальной и нержавеющей стали (2000м) для UZ-15, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 422"

    "Центр вращающийся токарный 8811-3/11 М3 кл.2, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 423"

    "Центр вращения 8811-5/11, шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 424"

    "Центр вращения №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 425"

    "Шарнир ударный карданный 1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 426"

    "Шарнир ударный карданный 1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 427"

    "Шарнир ударный карданный 3/4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 428"

    "Шпиндель для коронки MetalCut, шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 429"

    "Щетка по металлу 5ти рядная с деревянной ручкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 430"

    "Ящик для инструмента 16" c металлическими замками"

    Кол-во: 20

    "Позиция 431"

    "Ящик для инструмента 19" с металлическими замками"

    Кол-во: 20

    "Позиция 432"

    "Ящик для инструмента 410х220х180мм 17" с металлическими замками"

    Кол-во: 20

    "Позиция 433"

    "Ящик для инструментов 500х250х260 с лотком"

    Кол-во: 10

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