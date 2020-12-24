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    Главная / Торги / на оказание услуги по предоставлению программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии

    на оказание услуги по предоставлению программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036944Дата и время окончания срока приема заявок предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на оказание услуги по предоставлению программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.docx

    Договор_и_спецификация.doc

    Требования_для_аккредитации.zip

    формы_для_заполнения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 16:00 GMT +324.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036944Дата и время окончания срока приема заявок предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 16:0024.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036944Дата и время вскрытия заявок предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036944Подведение итогов не позднее предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии

    Начальная цена

    431 724,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.120

    Услуги по оптовой торговле программным обеспечением

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии "

    Кол-во: 2

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