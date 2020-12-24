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Номер извещения
ГП036944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на оказание услуги по предоставлению программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
Почтовый адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4102
Факс
+7 846 233-46-96
Адрес электронной почты
Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизова Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 16:00 GMT +324.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036944Дата и время окончания срока приема заявок предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии Самара
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 16:0024.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036944Дата и время вскрытия заявок предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление экземпляров программного обеспечения MagiCAD Вентиляция для AutoCAD локальная версия, продление годовой лицензии
Начальная цена
431 724,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Адрес местонахождения
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
46.51.10.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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