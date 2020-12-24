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    Главная / Торги / Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателя

    Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036933Дата и время окончания срока приема заявок Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателяОрскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателя

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Орск, ул.призаводская 1

    Номер извещения

    ГП036933

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ

    Предмет договора

    Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателя

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 13:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    протокол_рустехремайнинг.rtf

    ТЗ.docx

    ТЗ_на_сбор_углеродосодержащих_материалов1.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ

    Юридический адрес

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Контактный телефон

    +7 3537 37-12-65

    Адрес электронной почты

    Achernovv@unickel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернов Алексей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чернов Алексей Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Achernov@unickel.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3537 37-12-65

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    лучшее условия по стоимости

    Требования, предъявляемые к Участнику

    наличие опыта работ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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