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Наименование процедуры
Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателя
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Орск, ул.призаводская 1
Номер извещения
ГП036933
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ
Предмет договора
Реализация углесодержащего материала, согласно ТЗ, выборка из грунта силами и за счет покупателя
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 13:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ
Юридический адрес
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Контактный телефон
+7 3537 37-12-65
Адрес электронной почты
Achernovv@unickel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернов Алексей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Орск
Контактное лицо продавца/инициатора
Чернов Алексей Игоревич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Achernov@unickel.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3537 37-12-65
Адрес местонахождения продавца/инициатора
462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
лучшее условия по стоимости
Требования, предъявляемые к Участнику
наличие опыта работ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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