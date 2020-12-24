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    Главная / Торги / Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036927

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    672/МКК-20

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    16.12.2020 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03.ТЗ_скобяные_изделия.doc

    1.Документация___672_МКК_освещениеЗК.docx

    2.Форма_1_новая.xls

    10._Проект_договора.doc

    протокол__667_2_2020_МКК_от_29.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036927Дата и время вскрытия заявок Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036927Подведение итогов не позднее Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Начальная цена

    132 388,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822706/name/5feb35e369cde2.01667928

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электротоваров и скобяных изделий для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»"

    Кол-во: 1.00

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