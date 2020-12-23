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    Главная / Торги / Поставка промышленной мебели

    Поставка промышленной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809070Дата и время окончания срока приема заявок Промышленная мебельг. Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, д. 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка промышленной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 13:05

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___1_к_Извещению__проект_договора_.docx

    Приложение___2_к_Извещению__тех_задане_.docx

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, д. 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Промышленная мебель

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809070Подведение итогов не позднее Промышленная мебельг. Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, д. 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Промышленная мебель

    Начальная цена

    1 626 940,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    254 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818627/name/5fe5b416129302.16993764

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 2"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 88.00000

    "Позиция 3"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 81.00000

    "Позиция 4"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 5"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 13.00000

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    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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