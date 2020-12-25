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    Главная / Торги / РТИ по ГОСТ

    РТИ по ГОСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036922Дата и время окончания срока приема заявок РТИ по ГОСТг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    949

    Наименование закупки

    РТИ по ГОСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036922_Протокол_подведения_итогов.rtf.pdf

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (15.10.2019).doc

    Приложение № 2_Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    РТИ по ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036922Дата и время окончания срока приема заявок РТИ по ГОСТг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 15:0022.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036922Подведение итогов не позднее РТИ по ГОСТг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036922Подведение итогов не позднее РТИ по ГОСТг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РТИ по ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/853146/name/602f38e6c697c6.83519934

    19.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РУКАВ КИСЛОРОДНЫЙ; III-9-2,0; ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 1497.35

    "Позиция 2"

    "РУКАВ НАПОРНЫЙ; I(Б)-18-1,0 У; СТП А308-2002; ТУ 38.30590-97"

    Кол-во: 8.702

    "Позиция 3"

    "Воротник 80; Д538-92"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; СТП А271-2007; 18х27-1,6; ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 975.26

    "Позиция 5"

    "МАНЖЕТА; II.1-80Х105-1; ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; СТП А271-2007; 50х61,5-1 В; ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 4.061

    "Позиция 7"

    "НАБИВКА САЛЬНИК.; АПР-31; квадратная многосл.; 32Х32; ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 2.392

    "Позиция 8"

    "КОЛЬЦО; 036-044-46-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ПАРОНИТ; ПОН; ГОСТ 481-80; 1,0; СТП М339-81"

    Кол-во: 12.409

    "Позиция 10"

    "НАБИВКА САЛЬНИК.; АПР-31; квадратная многосл.; 42Х42; ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 217.321

    "Позиция 11"

    "КОЛЬЦО; 340-355-85-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Манжета 300; Д537-92"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "МАНЖЕТА; 1.2-160Х190-3; ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Манжета НР30; Д385-72"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "КОВЕР; 2-7000х750 Т32; ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "КОЛЬЦО; 024-028-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "ЗВЕЗДОЧКА; 250-У3; для муфт упругих; ГОСТ Р 50894-96; (ГОСТ 14084-76)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "РУКАВ; Б(I)-10-50-64-У; ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 13

    "Позиция 19"

    "КОЛЬЦО; 420-435-85-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; Г(IV)-10-16-28-У; ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 15.841

    "Позиция 21"

    "УПЛОТНЕНИЕ; R16-112.100.6; полиуретан PU-1195"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; Ш(VIII)-10-38-55-У; ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "МАНЖЕТА; 3-190Х160-6; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 39

    "Позиция 24"

    "МАНЖЕТА; 3-260Х220-6; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 45

    "Позиция 25"

    "МАНЖЕТА; 3-40Х20-6; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "КОЛЬЦО; 020-025-30-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "КОЛЬЦО; 080-090-58-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "КОЛЬЦО; 032-040-46-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "КОЛЬЦО; 160-170-58-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 13

    "Позиция 30"

    "МАНЖЕТА; 3-28Х16-6; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "МАНЖЕТА; 3-170Х140-6; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "МАНЖЕТА; 3-130Х100-6; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 42

    "Позиция 33"

    "КОЛЬЦО; 130-140-58-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "МАНЖЕТА; 1-200-3; ГОСТ 6678-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОД КЛИН.; СТП М374-83; А 800; ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "КОЛЬЦО; 048-056-46-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "МАНЖЕТА; 1.2-30Х52-10; ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "КОЛЬЦО; 004-007-19-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "КОЛЬЦО; 185-200-85-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "ПАРОНИТ; ПОН-Б; ГОСТ 481-80; 3,0х1500х1500"

    Кол-во: 33.73

    "Позиция 41"

    "ПАРОНИТ; ПОН; ГОСТ 481-80; 5,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "КОЛЬЦО; 085-095-58-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 17

    "Позиция 43"

    "ПАРОНИТ; ПОН; ГОСТ 481-80; 1,5; СТП М339-81"

    Кол-во: 59.273

    "Позиция 44"

    "КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ; 88СА; СТП М387-2002; ТУ 38-30569-94"

    Кол-во: 32.533

    "Позиция 45"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; СТП А271-2007; 50х61,5-1,6; ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 25.897

    "Позиция 46"

    "КОЛЬЦО; 056-060-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Кольцо К2; Д709-93"

    Кол-во: 296

    "Позиция 48"

    "КОЛЬЦО; 016-020-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "КОЛЬЦО; 012-015-19-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "КОЛЬЦО; 030-035-30-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 14

    "Позиция 51"

    "КОЛЬЦО; 036-040-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "КОЛЬЦО; 006-010-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 128

    "Позиция 53"

    "КОЛЬЦО; 018-022-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 18

    "Позиция 54"

    "МАНЖЕТА; I.2-30Х52-1; ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "КОЛЬЦО; 020-023-19-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "КОЛЬЦО; 044-048-25-2-2; ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ; SPC-8000"

    Кол-во: 84

    "Позиция 58"

    "РУКАВ; Б(I)-10-50-69-У; ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 6.6

    "Позиция 59"

    "МАНЖЕТА; 3-140Х110-1; ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "НАБИВКА САЛЬНИК.; АП-31; квадратная многосл.; 42Х42; ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 54.332

    "Позиция 61"

    "НАБИВКА САЛЬНИК.; ХБП-31; ТУ2573-076-00149386-; 16х16; 2011"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 62"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; СТП А271-2007; 12х20-1,6; ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 150.189

    "Позиция 63"

    "РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ; СТП А271-2007; 40х51,5-1,6 ХЛ; ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 34

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    1 262 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:27
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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