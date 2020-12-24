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    Главная / Торги / Поставка прутков из алюминиевых сплавов

    Поставка прутков из алюминиевых сплавов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прутков из алюминиевых сплавовНижняя СалдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прутков из алюминиевых сплавов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_по_запросу_котировок_на_поставку_алюминиевых_прутков.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Юридический адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    Почтовый адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Контактный телефон

    +7 34345 3-61-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mail@niimashspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малкова Ксения Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижняя Салда

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прутков из алюминиевых сплавов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 07:00 GMT +324.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прутков из алюминиевых сплавовНижняя Салда

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 07:0024.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808857Дата и время вскрытия заявок Поставка прутков из алюминиевых сплавовНижняя Салда

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808857Подведение итогов не позднее Поставка прутков из алюминиевых сплавовНижняя Салда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прутков из алюминиевых сплавов

    Начальная цена

    806 906,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИМАШ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Адрес местонахождения

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Классификатор ОКПД2

    24.42.22.110

    Прутки из алюминия или алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 2120.00000

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