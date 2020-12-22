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Номер извещения
ГП036928
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 953 755-78-22
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Kravtsova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кравцова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036928Дата и время окончания срока приема заявок Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Колпино
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 09:0022.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036928Дата и время вскрытия заявок Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 02:0031.12.2020 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036928Подведение итогов не позднее Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество работников по фактической потребности
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ-Спецсталь" Местонахождение: 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
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Документация лота
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