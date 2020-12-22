Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036928 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 953 755-78-22 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Olga.Kravtsova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Кравцова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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