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    Главная / Торги / Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением

    Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036928Дата и время окончания срока приема заявок Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036928

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_проведение_тестов.xlsx

    ТЗ.pdf

    ГП036928_second_parts_protocol_итоги_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 953 755-78-22

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Kravtsova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравцова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036928Дата и время окончания срока приема заявок Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 09:0022.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036928Дата и время вскрытия заявок Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 02:0031.12.2020 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036928Подведение итогов не позднее Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение тестирования на коронавирус методом ПЦР , экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество работников по фактической потребности

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общество с ограниченной ответственностью "ОМЗ-Спецсталь" Местонахождение: 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824859/name/5ffc0c432e0207.63910822

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение тестирования на коронавирус: методом ПЦР, экспресс - тестирования методом ПЦР, экспресс - тестирования на антитела M и G, тестирования на антитела M и G с количественным выражением "

    Кол-во:

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