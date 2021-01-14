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    Главная / Торги / Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.) (223.АЭФ.1380; Id38132)

    Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.) (223.АЭФ.1380; Id38132)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.)(Id38132)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38132

    Наименование закупки

    Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.) (223.АЭФ.1380; Id38132)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    16.12.2020 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_6_2ч_223_АЭФ_1380_ИД_38132ГПБ.docx

    958705_223_АЭФ_Документация_часть_1.rtf

    958704__223_АЭФ_Документация_часть_2.rtf

    958707_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    ТЗ_945759_38132_ТЗ_офтальмология_25.11.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.)(Id38132)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809067Подведение итогов не позднее Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.)(Id38132)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходного материала для офтальмологии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (58 упак., 191 шт.)(Id38132)

    Начальная цена

    3 215 596,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    160 779,83 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект д.27 корп.10. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838718/name/601474e19c8125.82175240

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 2"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 3"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 6"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 8"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 9"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 10"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 11"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 12"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 15"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 16"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 18"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 19"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 20"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 21"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 22"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 23"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 24"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 25"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 26"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 27"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 28"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 30"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 31"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 32"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 33"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 34"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 35"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 36"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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