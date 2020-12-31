Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009815449 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-05/2020 Наименование закупки Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ Юридический адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Почтовый адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Контактный телефон +7 3842 36-93-11 Факс +7 3842 75-62-47 Адрес электронной почты gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Гостева Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений г. Кемерово Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru