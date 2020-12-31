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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815449Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».г. КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-05/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация_КО_05_2020.docx

    Извещение_о_продлении_сроков.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

    Юридический адрес

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Почтовый адрес

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Контактный телефон

    +7 3842 36-93-11

    Факс

    +7 3842 75-62-47

    Адрес электронной почты

    gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гостева Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815449Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».г. Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№ 37; 79; 86; 75; 93; 99; 98; 94 на объекте: «Газопровод протяженностью 1609 м, инв. № 8-643/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25».

    Начальная цена

    361 291,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825529/name/5ffd54525a0975.40706002

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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