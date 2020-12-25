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Номер извещения
32009815442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК № 61, 62 на объектах: «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская - ул. Весенняя до ул. Ноградская»; «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80
Почтовый адрес
650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80
Контактный телефон
+7 3842 36-93-11
Факс
+7 3842 75-62-47
Адрес электронной почты
gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гостева Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Кемерово
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Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК № 61, 62 на объектах: «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская - ул. Весенняя до ул. Ноградская»; «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815442Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК № 61, 62 на объектах: «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская - ул. Весенняя до ул. Ноградская»; «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября».г. Кемерово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК № 61, 62 на объектах: «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская - ул. Весенняя до ул. Ноградская»; «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября».
Начальная цена
90 322,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
Адрес местонахождения
650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80
71.12.19.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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