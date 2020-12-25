Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК № 61, 62 на объектах: «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская - ул. Весенняя до ул. Ноградская»; «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009815442 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-04/2020 Наименование закупки Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК № 61, 62 на объектах: «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская - ул. Весенняя до ул. Ноградская»; «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ Юридический адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Почтовый адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Контактный телефон +7 3842 36-93-11 Факс +7 3842 75-62-47 Адрес электронной почты gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Гостева Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений г. Кемерово Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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