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    Главная / Торги / Запрос предложений. Бронзовые втулки.

    Запрос предложений. Бронзовые втулки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:3029.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048626Дата и время окончания срока приема заявок Бронзовые втулки.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП048626

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Бронзовые втулки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставка_ТМЦ_.doc

    Чистая_спецификация.xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__ИДН428210_ГП048626__бронза_1кв21г..docx

    Техн._задание_бронза_РМЦ_1кв21г..docx

    Техн._задание_бронза_ЦРиТОМО_1кв21_г.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 67646

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ikudasheva@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудашева Инна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бронзовые втулки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:30 GMT +329.12.2020 12:3029.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048626Дата и время окончания срока приема заявок Бронзовые втулки.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    22.03.2021 12:3022.03.2021 12:3022.03.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048626Подведение итогов не позднее Бронзовые втулки.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.03.202122.03.2021 12:3022.03.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048626Подведение итогов не позднее Бронзовые втулки.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бронзовые втулки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 87х15х110 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Бронзовые втулки БрОЦС555 55х22х110 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Бронзовые втулки БрА9Мц2Л 92х56х121 ГОСТ 493-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 145х95х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 98х28х52 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Бронзовые втулки БрА9ЖЗЛ 102х56х94 ГОСТ 18175-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Бронзовые втулки БрА9ЖЗЛ 110х56х54 ГОСТ 18175-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Бронзовые втулки БрА9Мц2Л 56х30х62 ГОТС 463-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бронзовые втулки БрА9Мц2Л 112х80х27 ГОТС 463-79"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 60х40х140 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 38

    "Позиция 11"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 40х24х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 55х20х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 65х35х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 75х40х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 11

    "Позиция 15"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 70х25х100 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 11

    "Позиция 16"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 95х50х80ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 95х50х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 115х60х110 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 21

    "Позиция 19"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 150х90х150 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 68х42х122 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 80х40х300 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Бронзовые втулки БрОЗЦ7С5Н1 87х19х110 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Бронзовые втулки БрОЦС555 115х60х310 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 130х65х150 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Бронзовые втулки БрОЦС 78х22х62 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Пластина БрОЗЦ7С5Н1 32х65х82 ГОТС 613-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Пластина БрОЗЦ7С5Н1 52х62х98 ГОТС 613-79"

    Кол-во: 11

    "Позиция 28"

    "Пластина БрОЦС 40х62х142 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 13

    "Позиция 29"

    "Пластина БрОЦС 52х55х100 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Круг БрОЗЦ7С5Н1 117х145 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Круг БрОЦС 52х155 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Круг БрОЦС 68х22 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Круг БрА9Мц2Л 85х156 ГОСТ 463-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Круг БрОЗЦ12С5 54х170 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Круг АЛ4 260х80 ГОСТ 2685-69"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Втулка Д16 118х85х360 ГОСТ 4784-2019"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Втулка АМ2 180х110х350 ГОСТ 4784-2019"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Втулка Д16 190х125х365 ГОСТ 4784-2019"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Втулка АМ2 118х72х73 ГОСТ 4784-2019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Пруток БрАЖ9-4 d-30 мм ГОСТ 18175-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Пруток БрОЦС d-60 мм ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 125

    "Позиция 42"

    "Медный пруток М1 ф50мм ГОСТ 859-2014"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Бронзовая втулка БрОЦС 150х90х150 ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 4

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