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Номер извещения
32009808842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad. (Извещение №185/25-2020).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-76
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
main@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов А О
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.202119.01.2021 14:4519.01.2021 14:45Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009808842Дата окончания срока рассмотрения заявок Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 14:4520.01.2021 14:4520.01.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808842Подведение итогов не позднее Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.01.202120.01.2021 14:4520.01.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808842Подведение итогов не позднее Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.
Начальная цена
3 501 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Передача сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad в количестве 100 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Дистрибутивы (ссылки на их скачивание) направляются Сублицензиату средствами электронной связи по адресу Лицензиата: licenseadmin@okb-novator.ru. Передача прав на использование ПО осуществляется по месту нахождения Сублицензиата: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
58.29.50
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.00000
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