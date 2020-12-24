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    Главная / Торги / Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad. (Извещение №185/25-2020).

    Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad. (Извещение №185/25-2020).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 06:1524.12.2020 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808842Дата и время окончания срока приема заявок Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808842

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    (Извещение 185/25-2020).

    Наименование закупки

    Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad. (Извещение №185/25-2020).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Часть__IV._Техническое_задание.doc

    1___Извещение_Запрос_котировок_общий_2020.docx

    Часть_V._Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-76

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    main@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов А О

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.202119.01.2021 14:4519.01.2021 14:45Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009808842Дата окончания срока рассмотрения заявок Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 14:4520.01.2021 14:4520.01.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808842Подведение итогов не позднее Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 14:4520.01.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808842Подведение итогов не позднее Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Передача Сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad.

    Начальная цена

    3 501 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Передача сублицензиату прав на использование неисключительной (простой) лицензии программного обеспечения/программ для ЭВМ, а также оказание услуг по технической поддержке ПО: nanoCad в количестве 100 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Дистрибутивы (ссылки на их скачивание) направляются Сублицензиату средствами электронной связи по адресу Лицензиата: licenseadmin@okb-novator.ru. Передача прав на использование ПО осуществляется по месту нахождения Сублицензиата: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Срок и порядок оплаты: Оплата по настоящему договору осуществляется без авансового платежа, по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Лицензиата счета. Датой оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата на расчетный счет Лицензиата. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату права на использование программ для ЭВМ, указанные в Приложении № 1 к проекту Договора, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора. В случае если передаваемые Права предполагают наличие средств защиты, то Сублицензиату предоставляется доступ к ПО, в том числе путём передачи необходимых ключей и/или паролей. Подтверждением выполнения Лицензиатом обязательств по передаче неисключительного права на использование ПО в соответствии с условиями проекта договора является подписание Сторонами УПД. Лицензиат не позднее пяти рабочих дней с момента получения Сублицензиатом доступа к программному обеспечению, на которое передаются Права по Договору, направляет Сублицензиату два подписанных экземпляра УПД. Сублицензиат в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения УПД направляет Лицензиату один подписанный экземпляр УПД или мотивированный отказ от его подписания.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 100.00000

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