Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Срок и порядок оплаты: Оплата по настоящему договору осуществляется без авансового платежа, по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Лицензиата счета. Датой оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата на расчетный счет Лицензиата. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату права на использование программ для ЭВМ, указанные в Приложении № 1 к проекту Договора, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора. В случае если передаваемые Права предполагают наличие средств защиты, то Сублицензиату предоставляется доступ к ПО, в том числе путём передачи необходимых ключей и/или паролей. Подтверждением выполнения Лицензиатом обязательств по передаче неисключительного права на использование ПО в соответствии с условиями проекта договора является подписание Сторонами УПД. Лицензиат не позднее пяти рабочих дней с момента получения Сублицензиатом доступа к программному обеспечению, на которое передаются Права по Договору, направляет Сублицензиату два подписанных экземпляра УПД. Сублицензиат в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения УПД направляет Лицензиату один подписанный экземпляр УПД или мотивированный отказ от его подписания.