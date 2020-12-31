Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815432Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».г. КемеровоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815432

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-03/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_продлении_сроков.docx

    Извещение_и_Документация_КО_03_2020.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

    Юридический адрес

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Почтовый адрес

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Контактный телефон

    +7 3842 36-93-11

    Факс

    +7 3842 75-62-47

    Адрес электронной почты

    gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гостева Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815432Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».г. Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».

    Начальная цена

    361 291,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825531/name/5ffd5488b7b583.03465921

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225454
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «ГП ДКС: Водоочистная установка с насосами 2 подъема Импульс-5-1/10 (поз.68) (здание)» (инв. № Т00011664), «ГП ДКС: Водоочистная установка с насосами 2 подъема Импульс-5-1/10 (поз.68) (оборудование)» (инв. № Т00011665).
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «ГП ДКС: Водоочистная установка с...
    591278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП104743
    Обследование электродуговой сталеплавильной печи ДСП-25 и разработку технического проекта усиления её конструкции.
    Обследование электродуговой сталеплавильной печи ДСП-25 и разработку технического проекта...
    467765
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2021 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить