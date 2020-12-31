Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009815432 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-03/2020 Наименование закупки Выполнение работ по разработке рабочей документации для проведения мероприятий по реконструкции газопровода, включая демонтаж газовых колодцев ГК №№119;120;121;122;124;133;134;130 на объекте: «Газопровод, протяженность 1477 м, инв. № 8-660/11, лит. I адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, юго-западнее жилого дома №45 по просп. Ленина». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ Юридический адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Почтовый адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Контактный телефон +7 3842 36-93-11 Факс +7 3842 75-62-47 Адрес электронной почты gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Гостева Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений г. Кемерово Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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