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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.

    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036921Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___5._Техническое_задание_2021.rtf

    Извещение_КГВ_на_ЭТП_ГПБ2.DOCX

    Приложение___1._Форма_ТКП.XLSX

    Приложение___3._Заявление_о_безусловном_подписании_договора.rtf

    Приложение___2._Проект_рамочного_договора_поставки.docx

    Приложение___4._Перечень_документов_представляемых_контрагентом.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Krasnyans@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Краснянская Анастасия Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036921Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036921Дата и время вскрытия заявок «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 15:0012.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036921Подведение итогов не позднее «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036921Подведение итогов не позднее «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка по единичным расценкам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году."

    Кол-во:

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