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Номер извещения
ГП036921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Anastasiya.Krasnyans@vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснянская Анастасия Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
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«Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036921Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036921Дата и время вскрытия заявок «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 15:0012.02.2021 15:0012.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036921Подведение итогов не позднее «Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.Выборгский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка по единичным расценкам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
26.20.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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