Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036921 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2021 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК Юридический адрес 188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96 Почтовый адрес 197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б Контактный телефон +7 812 605-08-60 Факс -- Адрес электронной почты Anastasiya.Krasnyans@vysotskspg.ru Ф.И.О. контактного лица Краснянская Анастасия Евгеньевна Место рассмотрения предложений Выборгский район Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru