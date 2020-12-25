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    Главная / Торги / Метзаготовка

    Метзаготовка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036910Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовкаг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    948

    Наименование закупки

    Метзаготовка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036910_протокол_подведения_итогов.pdf

    28100.00.438_1__20_503Т_24112020.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    1251.05.33_1__04.12.2020_.pdf

    1255.04.403_2__04.12.2020_.pdf

    1251.05.24_5__04.12.2020_.pdf

    1255.05.301_5__04.12.2020_.pdf

    1255.08.307_3__04.12.2020_.pdf

    1255.08.309_2__04.12.2020_.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    1261.04.302_4__04.12.2020_.pdf

    1261.04.323__04.12.2020_.pdf

    1261.03.308_1__04.12.2020_.pdf

    1261.05.307_и_1261.05.325.pdf

    1261.05.309_4__04.12.2020_.pdf

    1261.06.308__04.12.2020_.pdf

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    ИЗМ_В_ИЗВЕЩЕНИЕ_о_проведении_закупки_на_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метзаготовка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036910Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 15:0022.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036910Подведение итогов не позднее Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036910Подведение итогов не позднее Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метзаготовка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/859279/name/603cb1180684b8.18285114

    01.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка неподвижная. Заготовка; 5ХНМ (1261.03.308-1 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал-эксцентрик. Заготовка; ст 30 (1261.04.301-4 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Колесо зубчатое. Заготовка; 34ХН1М (1255.04.403-2 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кольцо верхнее. Заготовка; ст 40 (1261.04.323 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Втулка конусная. Заготовка; 5ХНМ (1261.05.309-4 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вал. Заготовка; 38Х2НМ (1255.05.3015 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Гайка. Заготовка; 38ХГН (1261.05.307 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шестерня коническая. Заготовка; 34ХН1М (1261.06.308 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Плунжер. Заготовка; ст 40 (1255.08.306-3 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вал опорный. Заготовка; 5ХНМ (1255.08.309-2 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Обойма. Заготовка; 34ХН1М (1251.05.24-5 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кольцо плавающее. Заготовка; 38ХГН (1251.05.33-1 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Гайка разрезная. Заготовка; ст 45 (1261.05.625 МЗГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Пробка. Заготовка; 5ХНМ (28100.00.438-1 МЗГ)"

    Кол-во: 4

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