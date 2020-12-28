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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае

    Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810654Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009810654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.docx

    ТЗ_Топливо.pdf..docx

    Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОПАВЛОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО НОВОПАВЛОВСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    357301, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --

    Почтовый адрес

    357300, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --

    Контактный телефон

    87938-43165

    Факс

    Адрес электронной почты

    nvpgaz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кундрюков Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Новопавловск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810654Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810654Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810654Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810654Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае

    Начальная цена

    1 059 833,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВОПАВЛОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО НОВОПАВЛОВСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    357301, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --

    357300, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --

    Классификатор ОКПД2

    47.30.10.000

    Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.12

    Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах

    Документация лота

    Документация

    16.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824516/name/5ff43cc94420a8.10145914

    05.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах"

    Кол-во: 42666.40000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    15.04.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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