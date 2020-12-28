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Номер извещения
32009810654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357301, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --
Почтовый адрес
357300, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --
Контактный телефон
87938-43165
Факс
Адрес электронной почты
nvpgaz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кундрюков Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Новопавловск
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Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810654Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810654Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810654Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810654Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском краеНовопавловск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (СУГ) имеющихся на автогазозаправочных станциях (АГЗС), с использованием топливных карт для нужд АО «Новопавловскрайгаз» в Ставропольском крае
Начальная цена
1 059 833,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВОПАВЛОВСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО НОВОПАВЛОВСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357301, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --
357300, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г НОВОПАВЛОВСК, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 49, ---, --
47.30.10.000
47.30.12
Документация лота
Кол-во: 42666.40000
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