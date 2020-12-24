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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку лицензий на антиврусное ПО.

    Запрос котировок в электронной форме на закупку лицензий на антиврусное ПО.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808610Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий на антиврусное ПО. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808610

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку лицензий на антиврусное ПО.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_с_приложением.docx

    Приложение_к_извещению.docx

    Протокол_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    vbedrickij@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бедрицкий Владимир Анатолиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лицензий на антиврусное ПО.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808610Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий на антиврусное ПО. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808610Дата и время вскрытия заявок Закупка лицензий на антиврусное ПО. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808610Подведение итогов не позднее Закупка лицензий на антиврусное ПО. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лицензий на антиврусное ПО.

    Начальная цена

    2 578 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    58.29.13.000

    Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.2

    Торговля оптовая программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824987/name/5ffc26c5a112a7.90895961

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая программным обеспечением"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
    Москва
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