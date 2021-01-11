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    Главная / Торги / Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес) (223.ОК.347; Id35676)

    Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес) (223.ОК.347; Id35676)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808537Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес)(Id35676)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    35676

    Наименование закупки

    Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес) (223.ОК.347; Id35676)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    16.12.2020 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    958645_223_ОК_Документация_часть_1.rtf

    958646_223_ОК_Документация_часть_2.rtf

    ТЗ_938930_35676_ТЗ_ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ_ГАЗ_ВОЛКОВО__V4.docx

    958647_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    Протокол_4_2ч_223_ОК_347_ИД_35676.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес)(Id35676)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808537Подведение итогов не позднее Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес)(Id35676)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, КИПиА пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного в д. Волково, Одинцовского района, Московской области (24 мес)(Id35676)

    Начальная цена

    1 095 198,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Московская область, д. Волково, Одинцовский район. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833749/name/600bab508f87a7.55842188

    23.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 24.00000

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