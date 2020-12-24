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    Главная / Торги / Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"

    Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036907Дата и время окончания срока приема заявок Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПОСТАВКА___Снабжение_ред._Август_2020.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Светильники_декабрь_2020г._ГП036907.doc

    Копия__1_Приложение_к_оферте_Светильники_декабрь_2020г..xlsx

    Техническое_задание_на_светильники_декабрь_2020г..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-01-30

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    mullanurovmn@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муллануров Марат Назилевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036907Дата и время окончания срока приема заявок Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036907Подведение итогов не позднее Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036907Подведение итогов не позднее Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светильники для нужд ПАО "Ижсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск, ул. НОВОАЖИМОВА, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Комментарии: Внимание участников!!! Предъявление сертификатов диллерства обязательна!!! Безусловное принятие и подписание нашего договора. Для заключения договора прошу предоставить копии следующих докуменов : Безусловное принятие проекта договора на поставку продукции ОАО "Ижсталь". Организация-победитель, не имеющая действующего договора с ОАО "Ижсталь" в течение одних суток должна загрузить в систему следующие документы, необходимые для заключения договора: Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на контрагента, выданной инспекцией ФНС РФ (не позже чем месячной давности). Копия решения о назначении руководителя контрагента (протокол собрания участников (акционеров), решение единственного учредителя). Копия Устава с отметкой ФСН. Копии лицензий при осуществлении лицензируемых видов деятельности. Анкета контрагента Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени контрагента. Карточка образцов подписей лиц, имеющих право первой подписи. Копии паспортов руководителей, имеющих право первой подписи, при отсутствии паспортных данных в иных документах. Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН, ОГРНИП) Копия свидетельства о постановке на учет (ИНН) Копия декларации по НДС (1,2 листы, по возможности еще 3 лист) или Копия заявления с отметкой ФНС о переходе УСН или ЕНВД Справка об отсутствии налоговых задолженностей Справка ИФНС об открытых расчетных счетах Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса(публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.40.2

    Светильники и осветительные устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник SPP-4-150-5K-P ЭРА UFO, IP65, 150 Вт, 15000 Лм, 5000К"

    Кол-во: 115

    "Позиция 2"

    "Светильник LEEK LE UFO LED 100W 6K IP65"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Светильник СПБ-2 20Вт 4000К 160ЛМ IP40 LLT4690612002583"

    Кол-во: 58

    "Позиция 4"

    "Прожектор светодиодный jazzway PFL 100 Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Лупа-Лампа настольная Veber 3D, 1,75x, 120 мм, с подсветкой (8608D)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прожектор BVP174 LED95/NW 100W WB GREY CE"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Светильник DSP-AC-224-IP65"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Прожектор переносной PLI-09-2100, 36В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Прожектор наносвет L401 NFL-COB-40W/90D/750 IP65 ,165-260V."

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Светильник СА-7008У"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Светильник светодиодный 18Вт IP67 1450Лм GPJKH-PJ18"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Прожектор светодиодный ДКУ 180/1М8-Г80-5000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Светодиодный заградительный огонь ЗОМ-48LED (арт.01)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Светильник переносной LUX ПР-60-05 черный с магнитом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Светильник EVGC-4060-6200U/EVSOS/12DC, 6200 Лм, 42,5 Вт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Светильник ДСО 01-12-50Д"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Светильник РСП-05х1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Светильник налобный Vitra Five 6 Cree XML T6 с аккумуляторной батареей тип:18650"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Светильник ОЭСС СД.ЛМ 160С2 УХЛ1 IP67"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Светильник РВО-42 220В"

    Кол-во: 45

    "Позиция 21"

    "Светильник DK3046-WH (220В)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Фонарик аккумуляторный светодиодный LL-6653В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Светильник NBL-R1-12-4K-IP20-LED, 12Вт, 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Светильник светодиодный уличный (Navigator), KCC широкая, 2х40Вт, 6500Лм, 165-265В, IP65, 50000ч(NSF-W-80-6K-LED)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 25"

    "Светильник комфортный RL5A08 14Вт/100-240В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Светильник "Медуза" перемен. U=36В"

    Кол-во: 54

    "Позиция 27"

    "Светильник NRLP-eco 18Вт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Светильник встр. LED 20W 4000K 1650Лм IP44 белый 94 837"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Светильник СОЮЗ-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Светильник с/д ДО-100Вт 3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 31"

    "Светильник Promled Магистраль м3.0 150 5000К Мультилинза 155х70"

    Кол-во: 12

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