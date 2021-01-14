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    Главная / Торги / Закупка инструмента на 1 кв.2021г.

    Закупка инструмента на 1 кв.2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036904Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента на 1 кв.2021г.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента на 1 кв.2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение1.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.pdf

    Приложение___6_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение___1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение___2_Проект_договора.doc

    Приложение___3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП036904_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3090

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Smirnova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента на 1 кв.2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036904Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента на 1 кв.2021г.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036904Подведение итогов не позднее Закупка инструмента на 1 кв.2021г.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036904Подведение итогов не позднее Закупка инструмента на 1 кв.2021г.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента на 1 кв.2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1015502/name/612394b7c1f2c3.83922115

    23.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка фрезерная сменная 316-12CM600-12045G 1030 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Фреза 316-16CM210-16045G 1030 или аналог"

    Кол-во: 6

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