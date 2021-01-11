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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес) (223.ОК.348; Id38427)

    Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес) (223.ОК.348; Id38427)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808449Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес)(Id38427)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38427

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес) (223.ОК.348; Id38427)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    16.12.2020 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_955347_37424_ТЗ_ЭКСПЛУАТАЦИЯ_1_ГУМ_2_ГУМ_ФБ_03.11.2020__1_.doc

    958616_223_ОК_Документация_часть_1.rtf

    958618_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    958617_223_ОК_Документация_часть_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес)(Id38427)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808449Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес)(Id38427)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексной инженерной эксплуатации 1-го ГУМа, 2-го ГУМа и здания Фундаментальной библиотеки МГУ (22 мес)(Id38427)

    Начальная цена

    40 213 216,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    804 264,33 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    804 264,33

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы дом 1, стр. 51,52, Ломоносовский проспект дом 27. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    68.32.13.120

    Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32.2

    Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 22.00000

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