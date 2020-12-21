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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
перевозка сыпучих грузов (уголь) автомобильным транспортом (самосвалами)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-03
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
smetskaya.v@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смецкая Виктория Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевозка грузов автомобильным транспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036902Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 09:0021.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036902Дата и время вскрытия заявок Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036902Подведение итогов не позднее Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка грузов автомобильным транспортом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
услуги в течение 2021года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нерюнгринский р-н, АО "ГОК "Денисовский", АО "ГОК "Инаглинский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
49.41.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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