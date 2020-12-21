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    Главная / Торги / перевозка сыпучих грузов (уголь) автомобильным транспортом (самосвалами)

    перевозка сыпучих грузов (уголь) автомобильным транспортом (самосвалами)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036902Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    перевозка сыпучих грузов (уголь) автомобильным транспортом (самосвалами)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-03

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    smetskaya.v@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смецкая Виктория Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка грузов автомобильным транспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036902Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 09:0021.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036902Дата и время вскрытия заявок Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036902Подведение итогов не позднее Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036902Подведение итогов не позднее Перевозка грузов автомобильным транспортомНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка грузов автомобильным транспортом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    услуги в течение 2021года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нерюнгринский р-н, АО "ГОК "Денисовский", АО "ГОК "Инаглинский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 60 календарных дней после подписания актов
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    49.41.15.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "перевозка грузов автомобильным транспортом"

    Кол-во:

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