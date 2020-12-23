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    Главная / Торги / На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ

    На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:3023.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036905Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения___к_Тех_заданию.xls

    ТЗ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_К_ЛОТУ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    petikhinanv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петихина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:30 GMT +323.12.2020 10:3023.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036905Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:3023.12.2020 10:3023.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036905Дата и время вскрытия заявок На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036905Подведение итогов не позднее На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036905Подведение итогов не позднее На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 месяцев

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.9

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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