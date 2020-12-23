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Номер извещения
ГП036905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-12
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
petikhinanv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Петихина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 10:30 GMT +323.12.2020 10:3023.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036905Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 10:3023.12.2020 10:3023.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036905Дата и время вскрытия заявок На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036905Подведение итогов не позднее На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036905Подведение итогов не позднее На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На оказание услуг в части проведения производственного экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон структурных подразделениям ПАО "Южный Куз-басс" и АО "Разрез Томусинский на 2021 год, согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 месяцев
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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