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    Главная / Торги / Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона

    Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 05:0025.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОЗП_на_поставку_ТС1_Арктич_сторона2.docx

    Протокол__434_1_2020_ОЗП_поставка_авиаГСМ_Арктич_сторона___ОТО_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 05:00 GMT +325.12.2020 05:0025.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона Якутск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 05:0025.12.2020 05:0025.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009808281Дата и время вскрытия заявок Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона Якутск

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 05:0028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808281Подведение итогов не позднее Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона Якутск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808281Подведение итогов не позднее Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка авиатоплива для реактивных двигателей ТС-1 и заправки воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» в аэропортах Республики Саха (Якутия), Арктическая сторона

    Начальная цена

    64 235 224,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    46.71.1

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821441/name/5fea92440fd099.57963407

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 707.60300

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    1 250 671 507
    Лоты:
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    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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