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    Главная / Торги / Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.

    Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036901Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036901

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__770_звенья_гусеничные.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Соглашение_о_конфиденциальности_NEW2.doc

    Прил__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП036901_Итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    Egor.Belozerov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036901Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036901Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036901Подведение итогов не позднее Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос котировок на поставку литых гусеничных звеньев ЗИП.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.52.10.000

    Услуги по литью стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830045/name/60067cbd70aad4.88721595

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во:

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