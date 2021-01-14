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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009808644
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право на выполнение работ строительно-монтажных работ «Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05, от ТК-201 до ТК-117-12 по ул. М. Рыбалко, Ду 300 мм» для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (291/21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 00:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506
Контактный телефон
+7 342 243-61-05 доб. 89641978383
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Yaritskaya@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярицкая Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, Комсомольский пр., 48
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СМР. ТС. Тех. перевоор. т/с М4-05 от ТК-201 до ТК-117-2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР. ТС. Тех. перевоор. т/с М4-05 от ТК-201 до ТК-117-2
Начальная цена
16 715 929,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
43.9
43.9
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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