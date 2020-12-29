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    Главная / Торги / Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»

    Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036900Дата и время окончания срока приема заявок Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов_с_бланками.docx

    Методика_ценообразования_ДКС_УК_Колмар.pdf

    ТЗ_Верт_планировка_шИн_пласт_Д19.doc.pdf

    Приглашение.pdf

    Шаблоны_Договоров.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-46

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    novokreschenova.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новокрещёнова Александра Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036900Дата и время окончания срока приема заявок Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036900Дата и время вскрытия заявок Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036900Подведение итогов не позднее Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036900Подведение итогов не позднее Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно коммерческого предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    42.99.21

    Работы строительные по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные работы /"

    Кол-во: 1

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