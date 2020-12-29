www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-46
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
novokreschenova.a@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новокрещёнова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036900Дата и время окончания срока приема заявок Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036900Дата и время вскрытия заявок Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036900Подведение итогов не позднее Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земляные работы на объекте «Вертикальная планировка промышленной площадки шахты «Инаглинская», Пласт D19» АО «ГОК «Инаглинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
42.99.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.