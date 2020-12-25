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Номер извещения
ГП036899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
Egor.Belozerov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозеров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036899Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.Колпино
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 10:0026.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036899Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036899Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.50.11.110
Документация лота
Кол-во: 250
Кол-во: 220
Кол-во: 35
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 200
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