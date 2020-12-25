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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.

    Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036899Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036899_Итоговый.pdf

    Извещение__773_от_16.12.2020_Прессовые_КАРТЭКС.docx

    Приложение_1.1.xlsx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Приложение №3

    Приложение №6

    Соглашение_о_конфиденциальности_NEW2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    Egor.Belozerov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036899Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 10:0026.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036899Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036899Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку прессовых поковок (без м/о) различной конфигурации для изготовления деталей ЭКГ; ЗИП по эскизам Заказчика согласно производственной программы 1-го полугодия 2021 года.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845501/name/602259d3b13822.94321952

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "34ХН1МА"

    Кол-во: 250

    "Позиция 2"

    "Ст.20-45"

    Кол-во: 220

    "Позиция 3"

    "40Х"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "30ХГСА"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "20Х2Н4А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Ст.20-45 ок т/о"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "40ХН"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "34ХН3МА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "38ХН3МФА"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "38Х2Н2МФА-А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "35ХН1М2ФА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "20Х2М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "09Г2С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "40ХН2МА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "35ХМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "38Х2НМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "65Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "38Х2Н3МА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "10ХСНД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "20ХН3А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "42CrMo4"

    Кол-во: 70

    "Позиция 22"

    "09Г2С ок т/о"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "34ХН1МА ок т/о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "34ХН3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "34CrNiMo6"

    Кол-во: 200

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    21.12.2022 22:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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