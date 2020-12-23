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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку сетевого оборудования для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос котировок в электронной форме на закупку сетевого оборудования для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808093Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетевого оборудования МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009808093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку сетевого оборудования для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 10:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_сетевое_оборудование_1158_2020_повторно.docx

    32009808093_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1149

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PGPronin@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронин П. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 23:5929.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808093Подведение итогов не позднее Закупка сетевого оборудования Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сетевого оборудования

    Начальная цена

    142 255,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал Ф, КПП №8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка: В течение 7 рабочих дней с момента подписания договора Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823772/name/5fec77f976ea22.73779965

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетевое оборудование"

    Кол-во: 22.00000

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