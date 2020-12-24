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Номер извещения
32009808125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
16.12.2020 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-55-23
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковальская Наталья Всеволодовна
Место рассмотрения предложений
601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 13:1530.12.2020 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808125Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"
Начальная цена
12 865,75
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
28.41.40.000
28.41.1
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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