Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 13:1524.12.2020 13:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009808125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    71_2020_146_КБА

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    16.12.2020 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_для_всех_без_КО_mikron.docx

    Протокол_154_обр_центр.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-55-23

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.zakupki@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковальская Наталья Всеволодовна

    Место рассмотрения предложений

    601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:1530.12.2020 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808125Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Начальная цена

    12 865,75

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.1

    Производство металлообрабатывающих станков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819423/name/5fe6cd5c61ca79.46734548

    26.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающих станков"

    Кол-во: 3.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213910
    Изделия по чертежам
    Изделия по чертежам
    589717
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО КМПО
    Попозиционная № ГП816961
    Модуль для ремонта станка КИМ GLOBAL Performanc 12.15.10
    Модуль для ремонта станка КИМ GLOBAL Performanc 12.15.10
    151762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.04.2018 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    АО КМПО
    Попозиционная № ГП816957
    Клемная коробка
    Клемная коробка
    151757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.04.2018 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить