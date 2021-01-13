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    Главная / Торги / Оказание услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет

    Оказание услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808082Дата и время окончания срока приема заявок Оказание Услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009808082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 10:57

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__34_2_от_25.01.2021_Оказание_услуг_по_созданию_системы_защиты_информац.docx

    А_481_защита_информации_в_информационно_телекоммуникационной_сети_60_20_11_2020_ver1_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание Услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808082Подведение итогов не позднее Оказание Услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание Услуг по созданию системы защиты информации, обрабатываемой в информационно-телекоммуникационной сети без выхода в интернет

    Начальная цена

    9 379 697,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    46 898,49 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20.140

    Услуги (работы) в области защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837525/name/6012b29e431531.12971105

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    27.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    86 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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