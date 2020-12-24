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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств

    Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809057Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средствhttps://etpgpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    110/12-2020-МИ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки___ТП___.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_3____Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок_участников.docx

    _Документация.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__ЦП__.docx

    _Извещение.doc

    Итоговый_ПРОТОКОЛ__2_участника__все_допущены.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809057Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средствhttps://etpgpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств

    Начальная цена

    453 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818371/name/5fe59b2b931551.16163463

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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